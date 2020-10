Coronavirus, oggi in Italia 31.084 nuovi casi positivi ma sono quasi tutti asintomatici. Boom di guariti, ottime notizie anche dalle terapie intensive. Tutti i DATI

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile nel giorno del violento terremoto che ha colpito il mare Egeo generando un devastante tsunami nel Mediterraneo: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 199 morti, 4.294 guariti e 31.084 nuovi casi su 215.085 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 14,45% dei tamponi effettuati, in sensibile aumento rispetto ai giorni scorsi. Si tratta della percentuale più alta rispetto agli ultimi mesi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (8.960), Campania (3.186), Veneto (3.012), Toscana (2.765), Piemonte (2.719), Lazio (2.246), Emilia Romagna (1.763), Liguria (999), Sicilia (984) e Puglia (791). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

647.674 casi totali



38.321 morti

283.567 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 325.786, così suddivisi:

16.994 (+1.030 ) ricoverati in ospedale ( 5,21% )

( ) 1.746 (+95) ricoverati in terapia intensiva ( 0,53% )

( ) 307.046 (+25.470) in isolamento domiciliare ( 94,24% )

Il dato delle terapie intensive è molto importante: oggi il numero dei pazienti ricoverati è aumentato di 95 unità; ieri l’aumento era stato di 115, due giorni fa 125 e tre giorni fa 127. Oggi è quindi il terzo giorno consecutivo in cui il numero di ricoveri nelle terapie intensive aumenta di meno rispetto al “picco” registrato il 27 Ottobre. E’ un segnale molto confortante. Il 77% dei posti letto di terapia intensiva resta vuoto, siamo molto lontani dalla situazione della scorsa primavera e gli Ospedali stanno riuscendo a reggere l’urto di questa seconda ondata. Se nei prossimi giorni il trend dovesse proseguire sulla falsariga degli ultimi tre, sarà davvero un’ottima notizia.

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: