Coronavirus Campania, De Luca: “Se tutti indossassero le mascherine avremmo risolto il 90% dei problemi”

“Dobbiamo fare attenzione alla situazione epidemiologica, dobbiamo tutti quanti rispettare le regole. Basterebbe che tutti indossassero le mascherine sempre per risolvere il 90% dei problemi. Sembra incredibile ma è così. Dobbiamo essere rigorosi perché non dobbiamo perdere il controllo della situazione”. Così, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Salerno dove ha preso parte all’inaugurazione del “Salerno Boat Show”, all’interno del porto turistico Marina d’Arechi, a Salerno . “C’è grande fiducia, perché l’iniziativa di oggi è di rilancio e di valorizzazione della nautica, dell’economia del mare. L’imprenditoria è tutta rivolta al futuro e noi tutti stiamo lavorando per creare un futuro di lavoro per intere generazioni”, ha aggiunto.