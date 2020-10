Coronavirus, De Luca punge il Governo: “mi aspetto decisioni più rapide, meno male che c’è l’autonomia regionale”

La popolazione italiana è in attesa del nuovo Dpcm: il vertice tra il Premier Conte e i capidelegazioni dei partiti che sostengono il Governo è terminato da più di un’ora ormai e le prime informazioni sono trapelate. In attesa della conferenza stampa di Giuseppe Conte arrivano delle frecciatine al Governo: “Il governo nel dpcm sta facendo quello che abbiamo gia’ fatto noi. Meno male che c’e’ l’autonomia regionale. Che in tante occasioni ha salvato i territori. Dal governo mi aspetto decisioni piu’ rapide. Vedo invece un ripetersi di cabine di regia, comitati… Se decidiamo che c’e’ un commissario, le decisioni vanno prese in un’ora non in una settimana. Noi abbiamo dato al commissario indicazioni sui medici che ci servono. E’ passata una settimana… Noi non registriamo nessun ritardo“, ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ai microfoni Rai.