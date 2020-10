Coronavirus, De Luca: “A scuola decine di contagi da contatti diretti, rintracciati attraverso il contact tracing”

“Ritengo opportuno ricordare i dati a me comunicati dalla task force regionale. Oggi 15 ottobre, i tamponi positivi registrati in Campania sono stati 1.127 su 13.780, pari all’8,1 % rispetto al 7,1 di ieri. Per quanto riguarda il mondo della scuola, ecco i dati riferiti a Napoli e Caserta: Asl Napoli 1, contagiati 120 tra alunni e docenti; Asl Napoli 2, contagiati 110 tra alunni e docenti; Asl Napoli 3, contagiati 200 alunni e 50 docenti, con circa 70 casi connessi. Asl Caserta, contagiati 61 tra alunni e docenti. Decine di questi contagi sono contatti diretti, e sono stato rintracciati attraverso il contact tracing”. Così, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla luce dell’ordinanza numero 79 predisposta oggi che prevede lo stop alle lezioni nelle scuole primarie, secondarie e dell’infanzia da domani fino al 30 ottobre.

In un passaggio del documento si legge che le ulteriori, rigorose, misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19 sono state adottate anche per “il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico”.