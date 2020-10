Coronavirus, la deputata Ermellino positiva: “La Camera è un focolaio”

“Con la Camera dei Deputati ridotta a un focolaio, sarebbe stata solo una questione di tempo prima che anche io risultassi positiva così come il tampone ha certificato“: lo ha scritto in un post su Facebook Alessandra Ermellino, Deputata e membro della IV Commissione Difesa, iscritta al Gruppo Misto.

“Da Marzo chiediamo interventi per svolgere il nostro lavoro in sicurezza, e invece siamo qui a fare la conta dei superstiti.

Prendiamola con filosofia.. per il momento“.