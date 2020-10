Coronavirus, Di Maio: “Tutta l’Europa investita da questa nuova ondata. E’ una crisi globale, è evidente”

“Il virus non va via, dobbiamo prenderne atto. Tutta l’Europa è stata investita da questa nuova ondata: oltre 8 milioni di casi e 256 mila morti. Siamo davanti a una crisi globale, è evidente“: lo ha scritto su Facebook il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“L’Italia sta reagendo con tutte le sue forze, ognuno di noi sta dando il massimo ma dobbiamo anche dirci chiaramente che alcune cose non vanno. Penso ai drive in. È inaccettabile fare 8-10 ore di fila per un tampone e su questo, come su altri aspetti, il governo deve lavorare duramente per dare risposte rapide e concrete ai cittadini, che non hanno colpe.

In questi mesi ho visto e letto tante polemiche ad esempio sulla scuola, uno dei comparti che invece sta reagendo meglio e trovo assurda la campagna politica fatta contro la ministra Lucia Azzolina.

Le cose da migliorare vanno corrette quanto prima e il governo sta agendo in maniera sinergica. È un diritto di chi paga le tasse ricevere risposte dallo Stato in un momento di difficoltà.

La gente si fida di noi e abbiamo il dovere di prendere tutte le decisioni utili per preservare il lavoro, le aziende e la vita degli italiani.

Ieri il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un altro importante messaggio rivolto alla comunità internazionale parlando di “cooperazione”. Questa è la direzione da seguire a tutti i livelli, anche in Italia.

Uniti, ne usciremo anche questa volta.”