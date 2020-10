Coronavirus, il dirigente palestinese Erekat in gravi condizioni

Dalla Palestina notizie preoccupanti: il dirigente Saeb Erekat, risultato positivo al coronavirus, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale israeliano Hadassah Ein-Karem di Gerusalemme. Dalla struttura ospedaliera fanno sapere che Erekat è in condizioni gravi ma stabili. Il politico israliano, affetto da fibrosi polmonare ha necessitato una terapia di ossigeno, ma non è stata necessaria la ventilazione. Erekat sta ricevendo tutta l’attenzione medica possibile “come se fosse il nostro unico paziente”, fanno sapere dall’ospedale.