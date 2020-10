Coronavirus, la firma del Dpcm potrebbe slittare a domani: ipotesi blocco agli spostamenti tra Regioni

Sale la tensione sul Dpcm con le nuove misure anti-Covid, di cui il Governo sta discutendo in questo momento con le Regioni. I dubbi emersi nel confronto, non solo all’interno della maggioranza ma con le Regioni, avrebbero allungato i tempi. In particolare, a far discutere il divieto di spostarsi tra Regioni. Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da qualificate fonti di governo, potrebbe firmare il nuovo Dcpm solo nella giornata di domani. Il testo, infatti, sarebbe suscettibile di ulteriori modifiche in queste ore.

A questo punto è probabile che slitti anche la conferenza stampa di Conte, che era stata ritenuta probabile già questa sera.