Coronavirus, la firma del Dpcm potrebbe slittare a domani: le Regioni chiedono riflessione sulle nuove misure

Le Regioni e gli enti locali hanno chiesto al governo “qualche ora” per esaminare i contenuti del Dpcm con le nuove misure per il contenimento del coronavirus. Adesso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in riunione con i capi delegazione dei partiti di governo. Le Regioni attendono di avere la bozza definitiva del Dpcm per dare un proprio parere. Per questo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, il varo del provvedimento potrebbe andare a domani. Conte aveva auspicato la firma già stasera e non è escluso che ciò possa ancora avvenire.