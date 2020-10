Coronavirus, Dpcm non cancella il coprifuoco stabilito da 6 Regioni: lockdown notturno resta in vigore

Il nuovo Dpcm non cancella il coprifuoco stabilito in alcune regioni dalle ordinanze dei governatori per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La decisione di vietare ogni spostamento nelle ore notturne, in vigore già da qualche giorno in Lazio, Lombardia, Piemonte, Campania e Sicilia dalle ore 23:00 alle ore 05:00 e in Calabria dalle ore 00:00 alle ore 05:00, è infatti un provvedimento più restrittivo rispetto a quelli indicati nel Dpcm, mentre sarebbe decaduto se si fosse invece trattato di una misure più leggera.