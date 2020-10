Coronavirus, Ecdc: “Servono misure immediate”

“L’attuale situazione epidemiologica è fonte di seria preoccupazione per il rischio sempre maggiore di trasmissione del virus, e richiede misure immediate di salute pubblica mirate”. Lo scrive il Centro europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) nell’ultimo aggiornamento del documento di valutazione del rischio Covid appena pubblicato. “L’aumento continuo delle infezioni per tutto il continente è una minaccia grave per la salute pubblica – aggiunge la direttrice del centro Andrea Ammon -, con la maggior parte dei paesi che e’ in una situazione altamente preoccupante“.

Il rischio per la popolazione generale, conclude il documento, è alto, mentre per le popolazioni vulnerabili è ‘molto alto’. L’impatto dell’aumento dei casi in tutta la regione, scrivono gli esperti, e’ evidente anche in termini di pressioni sui sistemi sanitari.

“I dati sull’occupazione delle terapie intensive indicano che la situazione si sta deteriorando, con trend in aumento nella maggior parte dei paesi. Stime recenti suggeriscono che i livelli di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive sono attualmente a un terzo del picco che si è registrato in primavera”. Le indicazioni dell’Ecdc sono di “implementare misure che riducano la trasmissione nella popolazione generale”.

Fra queste ci sono la promozione dell’igiene delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale. “Dove necessario queste misure possono essere ampliate, e i paesi potrebbero dover chiudere gli spazi pubblici e introdurre della raccomandazioni sullo stare a casa come ultima risorsa. Queste misure possono essere adottate a livello nazionale o locale, in base alla valutazione della situazione, usando un processo di decision-making che sia comunicato in maniera trasparente alla popolazione con un timing opportuno”.