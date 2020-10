Coronavirus, esodo in Francia: migliaia in fuga da Parigi prima del lockdown

A poche ore dall’inizio del nuovo lockdown in Francia sono state registrate lunghe code per uscire da Parigi: migliaia di persone si sono riversate sulle strade creando ingorghi su 700 km di strade nella regione dell’Ile-de-France a partire da ieri sera, riportano i media locali.

Traffico e code sono state registrate anche attorno a Lione e Bordeaux.

In base alle nuove misure, è vietato uscire di casa se non per lavori essenziali o ragioni mediche.

Il presidente Emmanuel Macron ha spiegato che le nuove restrizioni sono necessarie perché il Paese rischia di “essere sovraccaricato da una seconda ondata che senza dubbio sarà più pesante della prima“.

I casi giornalieri in Francia sono ai livelli di aprile: ieri le autorità hanno registrato 47.637 contagi e 250 morti.