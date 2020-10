Coronavirus, in corso la sanificazione della redazione de “La Stampa”: positivo il direttore Massimo Giannini

Massimo Giannini è risultato positivo al Coronavirus: secondo Dagospia il giornalista italiano, direttore de La Stampa da aprile 2020, è stato contagiato. E’ dunque in corso l’evacuazione della redazione per la sanificazione dei locali nella sede di Torino, in Via Lugaro. Gli uffici saranno chiusi oggi e domani.

Pochi minuti fa, Giannini ha annunciato la sua positività al coronavirus su Twitter: “dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così “andrà tutto bene”.