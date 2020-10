Coronavirus, Fauci: “Alla Casa Bianca evento superdiffusore”

La Casa Bianca ha organizzato un ‘evento superdiffusore’ di coronavirus. A dichiararlo è stato il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, con un chiaro riferimento alla cerimonia nel Rose Garden per l’annuncio da parte di Donald Trump della nomina del giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Intervistato da CBS News Radio, ad una domanda su quali conseguenze vadano tratte in merito all’uso delle protezioni e alla loro importanza per prevenire la diffusione del Covid, Fauci ha risposto: “Credo che le cifre parlino da sé. Abbiamo avuto un evento a massima diffusione alla Casa Bianca, in una situazione in cui la gente era ammassata e non indossava mascherine“.