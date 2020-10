Coronavirus, Fauci: “Positivo imporre l’uso delle mascherine, negli USA il problema è lo spirito di indipendenza, molti non vogliono che il governo dica loro cosa fare”

“Concordo con il fatto che teoricamente l’ordine di imporre a tutti l’utilizzo delle mascherine sia una cosa positiva“, lo ha detto a Sky TG24 Anthony Fauci, immunologo membro della task force della Casa Bianca sul Covid-19. “Uno dei problemi che, però – ha aggiunto Fauci – troviamo negli Stati Uniti è dato dal fatto che quando il governo impone o suggerisce di fare qualcosa, molte persone fanno resistenza e non vogliono che il governo gli dica cosa fare. Lo spirito di indipendenza che abbiamo qui negli Stati Uniti in alcuni sensi è positivo ma a volte quando si ha troppo spirito libero non si fanno cose che invece andrebbero fatte per il bene della salute pubblica”.

“Una delle cose necessarie quando si cerca di provocare un effetto positivo sulla salute pubblica – ha avvertito l’immunologo – è un messaggio coerente. E un messaggio coerente dovrebbe essere quello indossare le mascherine ovunque e seguire le direttive sulla salute pubblica. È quindi un po’ allarmante, o forse molto allarmante, quando non si vede un messaggio coerente, soprattutto da parte delle più alte cariche di governo”.