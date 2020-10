Federica Pellegrini è ancora positiva al coronavirus: a più di 10 giorni dalla sua positività al virus la campionessa italiana di nuoto ha effettuato un nuovo tampone “risultato ancora lievemente positivo“, ha annuncito l’atleta stessa in una diretta Instagram. “Ma ora spero che giovedi’ un nuovo tampone mi dia il via libera: non ce la faccio piu’ a stare a casa. Sto bene da tempo, ma quando tutto sara’ risolto dovro’ fare di nuovo tutti i test, al cuore e ai polmoni“, ha aggiunto la Pellegrini.