Coronavirus: la vera fine della pandemia? “Arriverà dopo un anno dal vaccino”

“L’arrivo del vaccino è l’inizio della fine della pandemia ma non è la fine. Significa che, dopo un anno che abbiamo a disposizione il vaccino, vedremo la pandemia diminuire in maniera importante“: lo ha dichiarato a ‘Buongiono’ su Sky Tg24 il direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Guido Rasi.

Quando arriverà il vaccino potremo fare a meno di mascherine e distanziamento? Secondo l’esperto, “all’inizio sicuramente no. Si potrà fare a meno del distanziamento e delle mascherine quando avremo i primi dati dell’efficacia del vaccino, cioè la composizione tra l’efficacia e la resa nella pratica reale“, ossia “quando si vedrà quante persone rispondono al vaccino, quanto è intenso e quanto dura. Ci vorranno almeno 6 mesi per capirlo“.