Coronavirus, #fineemergenza: Barillari nella bufera. “Realtà diversa da quella propagandata dal regime e dai loro servili media” [FOTO]

L’emergenza coronavirus sta creando una situazione davvero complicata in Italia. In tanti temono un secondo coronavirus, mentre il Governo ha deciso di imporre delle nuove misure restrittive per provare ad evitarlo e per arrivare a vivere un dicembre più sereno, con la possibilità di festeggiare il Natale con amici e parenti.

Non tutti, però, credono che la situazione sia così grave come viene dipinta: per questo motivo sono stati girati ultimamente dei video dagli ospedali, per dimostrare che la situazione non è così allarmante come sembra, che le strutture non sono piene di persone come ci viene raccontato ogni giorno.

Immagini condivise anche da Barillari, consigliere regionale del Lazio, ex 5 Stelle, che ha così commentato la situazione su Twitter: “Decine di video girati in queste ore all’interno di ospedali e pronto soccorsi fanno vedere una realtà assai diversa da quella propagandata dal regime e dai loro servili media. A chi dobbiamo credere?“.

Il politico è finito nella bufera, poichè da ore ormai quei video sono stati ‘smentiti’, spiegando che i pronto soccorso non sono affollati perchè per il coronavirus ci sono percorsi differenti e che le immagini mostrate riguardano sale di attesa per i parenti dei pazienti, che sono pochissimi, perchè vista la situazione non tutti restano in ospedale.