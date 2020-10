Coronavirus: finestre aperte in classe disperdono fino al 70% del virus

Finestre aperte per disperdere fino al 70% delle particelle di virus e schermi protettivi davanti ai banchi per rallentarne la diffusione: cosi’ i fisici hanno calcolato come ridurre la circolazione del nuovo coronavirus a scuola, all’interno delle classi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Physics of Fluids, si deve ai fisici dell’Universita’ americana del Nuovo Messico. Lo studio del trasporto di aerosol e goccioline di saliva all’interno degli ambienti chiusi puo’ aiutare a stabilire misure efficaci per contrastarne la diffusione del virus Sars-CoV-2. Uno degli ambienti piu’ importanti per acquisire una rapida comprensione della diffusione delle particelle del virus, rilevano gli autori, e’ l’aula scolastica.

I ricercatori hanno utilizzato un modello sulla dinamica delle particelle fluide per esplorare il trasporto di aerosol all’interno di una classe con aria condizionata. E’ emerso che, la distribuzione dell’aerosol all’interno della stanza non e’ uniforme, a causa dell’aria condizionata e della posizione della sorgente e che, ha detto uno degli autori, Khaled Talaat, “le particelle possono essere trasmesse da uno studente ai banchi o ai vestiti di altri studenti, anche se tenuti separati da una distanza di 2,4 metri”.

Secondo Talaat, “la posizione dello studente all’interno dell’aula influisce sulla probabilita’ di trasmettere particelle ad altri e di riceverle”. Tuttavia, e’ emerso che “quasi il 70% delle particelle esce dal sistema quando le finestre sono aperte”. Inoltre, ha aggiunto l’esperto, la ricerca mostra che “l’aria condizionata rimuove fino al 50% delle particelle rilasciate durante l’espirazione e la conversazione, ma il resto si deposita sulle superfici all’interno della stanza e puo’ rientrare nell’aria”.Di conseguenza la ricerca evidenzia anche l’importanza di utilizzare sistemi di filtrazione e sterilizzazione efficaci nei condizionatori d’aria. Lo studio mostra inoltre che anche gli schermi protettivi posti davanti ai banchi, riducono significativamente la trasmissione di particelle da uno studente all’altro, perche’ ha spiegato Talaat “influenzano la circolazione del flusso d’aria vicino alla sorgente, facendo cambiare le traiettorie delle particelle”.