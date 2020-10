Coronavirus, Firenze: scoperta festa abusiva in un circolo privato con almeno cento persone

Una festa con almeno cento persone in un circolo privato è stata scoperta la notte scorsa dalla Polizia Municipale di Firenze. La pattuglia impegnata nei controlli mirati al rispetto delle normative anti contagio del Covid-19 si è resa conto che in un circolo nella zona Firenze Sud si stava per tenere una festa a invito con numerosi partecipanti. Gli agenti hanno chiesto rinforzi alla centrale operativa e insieme a una pattuglia dei carabinieri è stato effettuato un controllo presso il circolo. Sul posto il titolare che è stato sanzionato ai sensi del Dpcm sulle norme anticontagio. All’interno del locale, che è subito stato chiuso, sono state trovate un centinaio di persone subito allontanate.