Coronavirus, focolaio in casa di riposo: 79 positivi, 5 anziani ricoverati in ospedale ad Alberobello

Focolaio di coronavirus nella casa di riposo Giovanni XXIII di Alberobello, in Puglia. 5 anziani sono ricoverati negli ospedali Covid per l’aggravarsi delle loro condizioni fisiche. Giovedi’ scorso, il dipartimento di Prevenzione dell’Asl Bari ha diagnosticato 71 positivita’ al coronavirus, 59 ospiti e 12 operatori. Nella struttura, da ieri, opera nuovo personale inviato dalla Asl, la casa di riposo infatti, pur essendo privata, e’ stata commissariata dall’autorita’ sanitaria secondo quanto prevede il protocollo in questi casi.

Intanto, il Comune oggi ha provveduto a sanificare tutte le scuole in vista della riapertura prevista lunedi’ prossimo.