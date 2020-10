Guai seri in Rai: secondo quanto riportato da Dagospia sette persone sarebbero risultate positive al coronavirus a Viale Mazzini. Si tratta di alcuni tecnici e collaboratori dello studio tre di via Teulada: una notizia che manda in allarme la dirigenza Rai, costretta a correre ai ripari. Sono a rischio infatti La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno: i due programmi, che vanno in onda proprio dallo studio tre, potrebbero essere sospesi.