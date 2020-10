Coronavirus, focolaio nella nazionale azzurra di nuoto: positiva Simona Quadarella

Sempre più numerosi sono i casi di positività al coronavirus tra gli sportivi. Nemmeno i campioni del mondo riescono a schivare questo fastidioso virus che sta spaventando il mondo intero. Nella giornata di ieri è stata diffusa la notizia della positività di Sabbioni e Mizzau, campioni italiani di nuoto di un focolaio nel raduto azzurro della nazionale.

10, in tutto, gli atleti positivi al coronavirus dopo il giro di tamponi effettuati, anche la campionessa del mondo Simona Quadarella.

La Fin ha fatto sapere che tutti gli atleti sono asintomatici, mentre i membri dello staff tecnico-sanitario sono risultati negativi. Sospeso dunque il raduno in programma fino al 5 novembre e gli alteti sono tutti in isolamento ed in quarantena in albergo.

Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella: questi i nomi dei 10 azzurri posiuvu a coronavirus.

“Eh già…. oggi ho scoperto di essere positiva al covid-19, fortunatamente sto bene e non ho sintomi.. Adesso come non mai mi sento ancora più solidale verso tutti coloro che hanno contratto il covid e che hanno ricominciato a lavorare per i malati e per salvaguardare il lavoro e la libertà di muoversi. Non bisogna mollare.. ma continuare a pensare ai propri obbiettivi usando passione ed energia. Io guarirò e tornerò presto a regalarmi emozioni lasciandomi tutto questo alle spalle!💪💥….. idee su come impiegare il tempo in quarantena??😅“, questo il messaggio social di Simona Quadarella.