Focolaio alla Scala di Milano: nove cantanti sono risultate positive al coronavirus dopo i tamponi periodici effettuati. Ats Milano ha messo in quarantena l’intero coro fino al 2 novembre, giorno nel quale verrà effettuato un nuovo tampone. Sono risultati positivi anche due professori d’orchestra dei fiati, l’unico gruppo che non può indossare per ovvie ragioni la mascherina. Tutto il gruppo dei fiati è quindi in quaratena. A rischio dunque la fine della stagione e la prima del 7 dicembre.