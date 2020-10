Coronavirus, oggi in Francia altri 30.000 nuovi casi positivi: 1.900 ricoveri in terapia intensiva, “ma abbiamo 5.800 posti”

In Francia il numero di pazienti malati di Covid-19 in terapia intensiva ha continuato a crescere, superando i 1.900, secondo i dati ufficiali. Il ministro della Sanità, Oliver Veran, ha detto che il Paese ha un totale di 5.800 posti in terapia intensiva. Se il numero di infezioni da nuovo coronavirus si è fermato oggi a 29.837, dopo i 32.427 di sabato, preoccupa il tasso di positività. La percentuale di test positivi rispetto al totale dei test eseguiti continua a crescere rapidamente, fino a raggiungere il 13,2%, in aumento rispetto al 9% di soli 11 giorni fa e al 4,5% circa di inizio settembre.