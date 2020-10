Nuovo record di contagi giornalieri da coronavirus SARS-CoV-2 in Francia: nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 20.339 nuovi casi, che per la prima volta hanno sfondato la soglia dei 20.000. Ne da’ notizia Sante’ Publique. Il numero dei decessi e’ stato di 62. Aumenta anche il tasso di positivita’ dei test, che arriva stasera al 10,4%. In ospedale sono finite 4837 persone negli ultimi 7 giorni, di cui 921 in rianimazione.