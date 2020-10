Coronavirus, boom di casi in Francia e Germania. Ciocca sorprendente: “non hanno il bidet, noi più puliti”

L’epidemia coronavirus sta allarmando il mondo intero: l’inverno sta tornando e con esso stanno aumentando i casi positivi al Covid-19, dopo un’estate pressocchè ‘tranquilla’. In Francia e in Germania i numeri dei contagi stanno salendo in maniera preocuppante.

Arriva dalla tv lombarda una ‘chicca’ che sta facendo il giro del web. L’europarlamentare leghista Angelo Ciocca, a Orario Continuato, si è lasciato andare ad uno sfogo davvero insolito: “voglio lanciare una provocazione. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. È la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europe. Gli altri paesi? Hanno delle attenzioni nettamente diverse rispetto ai cittadini italiani. Scusate, sicuramente hanno un’attenzione alla pulizia dei locali, della persona diversa dalla persona italiana e quindi c’è un comportamento che li penalizza sul Coronavirus. Questa è la verità. Eh sì, non so se siete stati in Francia o in Spagna. Se uno entra in un bagno italiano trova un pezzo in più, un sanitario in più (il bidet, ndr). Hanno una cultura dell’ordine e della pulizia diversa da quella italiana che si ripercuote anche nel comportamento. Questo è“.