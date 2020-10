Coronavirus: la Francia non esclude un ritorno al lockdown per contenere i contagi

Il governo francese non esclude un ritorno della serrata generale per arginare l’avanzata del coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Le Figaro“, spiegando che il presidente Emmanuel Macron e il primo ministro, Jean Castex, hanno cercato in tutti i modi per evitare questa stretta.

“Dall’inizio della crisi sanitaria una sola soluzione ha funzionato contro l’epidemia: la serrata“, ha affermato una fonte vicina al capo dello Stato. Tuttavia, “Le Figaro” riferisce che il presidente francese vuole evitare il ripetersi di una situazione simile a quella della scorsa primavera per evitare di bloccare l’economia nazionale. Per questo, le scuole potrebbero rimanere aperte come in Irlanda. “Non sarà lo stesso schema di marzo. Non aggiungeremo una crisi economica alla crisi sanitaria. E’ necessario che le persone continuino a lavorare”, ha affermato un’altra fonte vicina a Macron. Il presidente potrebbe esprimersi nella serata di domani per fare l’annuncio.