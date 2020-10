Coronavirus, nuovo record di contagi in Francia: oggi 42.032 positivi

Nuovo record di contagi in Francia, dove la situazione della pandemia non sembra rallentare: 42.032 da ieri, secondo il sito del governo, contro i 41.622 registrati ieri. I tamponi sono, in media quotidiana, 232.000. I morti sono stati, da ieri, 184. A questa cifra, relativa agli ospedali, si deve aggiungere quella delle vittime degli ultimi 4 giorni nelle case di cura e negli istituti per disabili, che sono state 114. Il totale dal 1 marzo sale a 34.508. In aumento le rianimazioni, dove oggi ci sono quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.441 letti occupati da ammalati Covid.

Secondo gli esperti, il numero reale delle infezioni è probabilmente molto più alto di quello che i governi di tutto il mondo stanno segnalando a causa della mancanza di test, che si è verificato a inizio pandemia, casi asintomatici e altri problemi. Come altri Paesi in Europa, la Francia ha visto il conteggio dei casi giornalieri aumentare drasticamente nelle ultime settimane con la ripresa del virus nel Vecchio continente. Per il presidente Emmanuel Macron, “l’epidemia sta accelerando molto rapidamente”.