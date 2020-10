Coronavirus, situazione fuori controllo in Francia: record di oltre 52 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

Nuovi record di contagi da Covid-19 in Francia: 52.010 nelle ultime 24 ore, portando il totale di persone positive al coronavirus a 1.138.507 in Francia (5° Paese al mondo per numero assoluto di casi). Cresce anche il bilancio delle vittime, con 116 nuovi decessi registrati in 24 ore, portando il bilancio totale a 34.645 persone nel Paese, tuttavia ancora decisamente più basso rispetto a quello dell’Italia. Il tasso di positività al test continua ad aumentare e ha raggiunto il 17%, contro il 16% del giorno prima, e solo il 4,5% all’inizio di settembre. La situazione epidemiologica in Francia è chiaramente fuori controllo, mentre al contrario la situazione clinica è meno grave. I ricoverati in terapia intensiva, a fronte di un numero enorme di contagiati, è fermo a 2.500 unità, mentre il numero dei morti non è minimamente paragonabile a quello della scorsa primavera.