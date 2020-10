Coronavirus: per frenare la corsa del contagio “bar chiusi alle 17 in tutta la Lombardia”

Per frenare la nuova corsa del virus dovrebbe essere prevista la chiusura dei bar alle 17 in tutta la Lombardia per evitare assembramenti, con un appello a impegnarsi per “un’allerta sociale” contro il Covid19, dal momento che la situazione regionale per il momento è sotto controllo ma potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane: sono i 2 punti delineati al Corriere della Sera dal coordinatore dell’Unità di crisi della Regione per le terapie intensive e primario di Rianimazione al Policlinico di Milano, Antonio Pesenti.

“Oggi in tutte le terapie intensive lombarde abbiamo 44 pazienti, il 100% con polmonite da Covid in ventilazione meccanica o intubati; significa che sono malati gravi come quelli di marzo e con una mortalità simile, intorno al 40 per cento dei pazienti. Le persone con sintomi si presentano subito al Pronto soccorso e questo alleggerisce, per il momento, la pressione sulle rianimazioni perché possiamo intervenire con le cure in modo tempestivo. L’altra variante è che l’età media dei ricoverati è scesa da 71 a 61 anni, con malati gravi anche fra i quarantenni e in alcuni casi anche più giovani, come già accaduto. Molte cose sono diverse, abbiamo maturato un’esperienza enorme, ma manca ancora una terapia specifica contro il virus“.

“Ieri sera rientravo a casa, alle sette circa, e sono passato vicino ai locali in zona Bocconi e ho visto i giovani fuori dai bar senza mascherina a 20 centimetri uno dall’altro. In questo caso l’unica soluzione sarebbe chiudere i bar alle 17, in tutta la Regione, da medico e cittadino non vedo alternative“. “I malati gravi adesso sono pochissimi rispetto al picco di marzo e aprile, quando siamo arrivati a quota 1.500 pazienti in terapia intensiva. Ma tutto ci fa pensare che non dobbiamo abbassare la guardia perché, nonostante gli asintomatici, le curve potrebbero crescere rapidamente“.