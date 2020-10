Coronavirus, oltre 11.000 nuovi casi in Germania: attaccata la sede del Robert Koch Institute

Il Robert Koch Institute ha dato notizia oggi di 11.176 nuove infezioni da Covid-19 in Germania, circa il doppio del numero di domenica scorsa, e di 29 decessi, portando il totale di questi ultimi a 10.032. In Germania gran parte della popolazione appoggia la gestione dell’emergenza sanitaria, eppure varie persone hanno attaccato la sede del Robert Koch Institute a Berlino, lanciando dispositivi incendiari.

Non ci sono stati feriti, un inizio di incendio è stato estinto e una finestra è stata frantumata, ha fatto sapere la polizia, che sta indagando per il sospetto che l’attacco sia politicamente motivato. L’istituto traccia anche, in questo periodo, lo sviluppo della pandemia del coronavirus, consigliando il governo e le autorità su come tenerla sotto controllo.