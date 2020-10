Coronavirus: la Germania chiude ristoranti, stadi e attività culturali

Stadi a porte chiuse nella Bundesliga e serrata per i ristoranti le attività culturali e ricreative da lunedì 2 novembre alla fine del mese. E’ quanto prevede l’accordo per il lockdonw light raggiunto tra il governo federale e quello dei land, secondo quanto ha appreso la Dpa da fonti coinvolte nei negoziati. In base a quanto deciso, saranno permessi gli incontri all’aperto tra i membri di sole due famiglie, con al massimo 10 persone.

Le scuole e gli asili resteranno aperti anche a novembre, nonostante l’aumento dei casi di contagio di coronavirus.

Negozi al dettaglio e all’ingrosso potranno rimanere aperti nel mese di novembre: è questa una delle misure su cui è stato trovato l’accordo nella riunione in video-conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri-presidenti dei Land tedeschi.