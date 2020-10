Coronavirus, anche la Germania corre ai ripari: coprifuoco per i ristoranti e limiti per le feste private

La nuova ondata di contagi di coronavirus sta allarmando il mondo intero: sono i paesi europei, in particolar modo a temere situazione disastrosa come quella vissuta lo scorso inverno. Dopo il nuovo Dpcm, anche i paesi esteri si stanno muovendo per preveneri una diffusione troppo rapida del virus, come ad esempio la Germania.

Il governo tedesco, d’intesa con i Laender, ha deciso di prendere importanti provvedimenti: nelle regioni con nuove infezioni in forte crescita le feste private avranno un limite massimo di 10 persone da due ambiti domestici e, inoltre, le attività gastronomiche avranno il coprifuoco a partire dalle 23.00. Ad affermarlo sono stati i media tedeschi, riferendo del vertice della cancelliera Angela Merkel con i governatori dei Laender. I nuovi provvedimenti scattano quando su 10mila abitanti ci sono 50 nuovi contagi nel corso di una settimana.