Nuovo caso di coronavirus in casa Roma: dopo la positività di Diawara e Calafiori al Covid-19, arriva la notizia del contagio di Gianluca Mancini. A comunicarlo è stato lo stesso difensore giallorosso: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto gia’ facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!“, ha scherzato Mancini sui social.