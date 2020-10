Coronavirus, Gimbe mette in allerta: “Deve preoccupare la curva, il virus è in vantaggio”

I dati quotidiani sui contagi del Covid non sono significativi, quello che preoccupa è la velocità con cui il virus si muove e la crescita della curva. “Il virus è in vantaggio”: a dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che sottolinea come non possa esistere la logica del numero-soglia di casi quotidiani da non superare. “I dati arrivano sempre in ritardo e le situazioni regionali sono diverse. il dato nazionale va sempre spacchettato” spiega. E anche le misure dovrebbero essere commisurate a questi valori locali. “Siamo in ritardo e il virus è in vantaggio“. E gli effetti delle eventuali misure restrittive, ricorda, si potranno vedere sono dopo almeno due settimane.

E’ fondamentale interpretare la “densità” del contagio utilizzando il numero dei casi attualmente positivi, parametrati alla popolazione residente e non guardando ai numeri assoluti. Lo spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Ciò, spiega, “perché altrimenti sono sempre le regioni più popolate ad influenzare politica e opinione pubblica sull’andamento dell’epidemia, sottovalutando, o addirittura ignorando quelle piccole dove il numero di contagi è apparentemente esiguo. L’indicatore più affidabile per misurare la densità del contagio e’ il rapporto positivi/casi testati”.

Attenzione però, aggiunge, “non il rapporto positivi/tamponi totali che includendo quelli di controllo (circa il 40%) e che sottostima di molto la circolazione del virus”. Secondo questo rapporto, con i dati del 16 ottobre, le prime tre regioni con un valore più alto sono la Valle d’Aosta (22.8), seguita dalla Liguria (18.8) e dal Piemonte. Calabria (2.7), Basilicata (2.8) e Lazio (4.2) sono invece quelle con densita’ minore. Il numero assoluto dei casi vede invece in testa la Lombardia (19.128), la Campania (14.354) e il Lazio (12.317).