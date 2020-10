Coronavirus, proteste a Napoli: in migliaia verso la sede della Giunta regionale

Le migliaia di manifestanti che si trovavano in Piazza del Pebiscito a Napoli per protestare contro i provvedimenti del governo e della Regione hanno avuto il via libera dalle forze dell’ordine per un corteo verso la sede della Giunta Regionale campana nella vicina Via Santa Lucia.

I manifestanti avevano cominciato da alcuni minuti a fare pressione verso Via Cesario Console, blindata dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Improvvisamente le forze dell’ordine hanno dato il via libera e una enorme folla si dirige ora verso via Santa Lucia.