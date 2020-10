Coronavirus, il governatore De Luca: “Rinchiuso in un bunker? Fake news, autentica idozia”

“Diversi quotidiani, stamattina, rilanciano la notizia che da quindici giorni il presidente della Regione Campania se ne starebbe rinchiuso da qualche parte in un fantomatico bunker. Ovviamente, è una fake news, oltre che un’autentica idiozia, smentita dalle cronache“: lo si legge sulla pagina Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “La cosa vera e intelligente che tutti dobbiamo fare è rispettare, soprattutto in queste giornate difficili, le raccomandazioni per evitare il contagio: indossare sempre la mascherina, distanziamento, evitare assembramenti, lavare e igienizzare spesso le mani. Niente panico, ma prudenza, sempre“.