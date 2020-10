Coronavirus, stabile a 20.000 il numero di contagi in Gran Bretagna: in calo quello dei morti

Restano sostanzialmente stabili attorno a quota 20.000 (oggi 20.890, poco più di ieri, ma poco meno dell’altro ieri) i contagi quotidiani da coronavirus censiti nel Regno Unito – su un totale di ben 321.000 test eseguiti – dopo le ulteriori restrizioni dei giorni scorsi decise dal governo centrale britannico di Boris Johnson e dalle autorita’ locali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

In calo invece i morti, scesi nelle 24 ore a 102, una quarantina meno di quelli indicati il giorno prima e di quelli registrati oggi in Italia. Inferiore all’Italia pure il numero dei pazienti ricoverati in totale al momento con sintomi da Covid-19 negli ospedali britannici (poco meno di 8.000 contro oltre 12.000 nella Penisola) e quelli in terapia intensiva.