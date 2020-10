Il Coronavirus ferma Greta Thunberg: stop alle proteste per il clima davanti al parlamento, scioperi solo online

La pandemia di coronavirus ferma, di nuovo, Greta Thunberg e le sue proteste per il clima. La giovane attivista svedese ha annunciato oggi che interromperà le sue proteste davanti al parlamento di Stoccolma a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 e tornerà a fare solo campagna online. “La situazione sta peggiorando, quindi per me si torna a ClimateStrikeOnline“, ha spiegato Greta ai suoi 4 milioni circa di follower su Twitter.

Greta aveva già esortato gli attivisti a protestare online a marzo quando il virus aveva cominciato a circolare, ma aveva ripreso a presentarsi davanti al parlamento a settembre. Dall’agosto 2018, Greta Thunberg ha saltato la scuola tutti i venerdì negli ormai celebri ‘ClimateStrike’ (scioperi per il clima) per chiedere al suo governo di intraprendere azioni concrete per far fronte ai cambiamenti climatici. La sua protesta solitaria si è rapidamente trasformata in un fenomeno planetario, grazie alla diffusione sui social.