Coronavirus, guai per il Milan: risultati positivi Donnarumma e Hauge

Guai per il Milan: il coronavirus colpisce ancora la squadra rossonera. Sono risultati positivi al Covid-19 Donnarumma e Hauge: lo ha comunicato la società con una nota ufficiale. “Gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positivita’ al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorita’ sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra e’ stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positivita’“.