Coronavirus, Guerra (OMS): “Prototipo del vaccino convalidato entro la fine di quest’anno”

“Non credo” bisognerà attendere il 2022 per avere un vaccino disponibile per tutti gli italiani perché “un prototipo sarà convalidato entro la fine di quest’anno” e per la produzione si guarda “a grandi bacini produttivi, non solo localizzati in Europa“, come l’India a cui “sono già state avanzate una serie di proposte industriali“: lo ha spiegato Ranieri Guerra, vice direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, intervenendo alla trasmissione Agorà, su Rai Tre. Abbiamo oggi tre vaccini anti Covid “per i quali è stato depositato il dossier alle agenzie regolatorie, che li stanno esaminando. Inoltre ne abbiamo 29-30 in fase avanzata d sviluppo, molti dei quali stanno dando risultati preliminari buoni. Credo che entro fine anno avremo il prototipo convalidato e inizierà la produzione industriale e la strutturazione di una logistica estremamente complicata“.