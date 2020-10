Coronavirus, Herbert Ballerina esilarante sui social: “mi ha chiamato Conte e…”

In tanti, tantissimi, sicuramente conosceranno Herbert Ballerina ed il suo sogno di ‘fare l’usciere’. Oltre 1 milione di Views su Youtube per il Trailer di “Io voglio fare l’usciere” di Maccio Capatonda. BipBip Ballerina sognava di fare l’usciere, ma per fare contento il padre ha tentato la carriera da ‘ballerina’, mai iniziata proprio a causa della sua capacità di ‘far uscire la gente’.

Arriva proprio dal profilo ufficiale di Herbert Ballerina, l’attore di ‘Voglio fare l’usciere’, un tweet esilarante che strappa un sorriso durante questo momento difficile per l’Italia intera a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo il nuovo Dpcm, prendendo un po’ spunto dalla chiamata di Conte ai Ferragnez, Herbet Ballerina ha twittato: “Mi ha chiamato #Conte , ha detto che non devo fare uscire la gente. #Dpcm“.