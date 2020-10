Coronavirus, il ministro Speranza: “Se non sconfiggiamo il virus, l’economia non riparte”

“Senza la vittoria sul coronavirus non ci sarà alcuna seria ripartenza per l’economia. La vittoria sul virus è la mattonella da cui far ripartire la ripresa economica”. Lo afferma il ministro della salute, Roberto Speranza, intervistato da Famiglia Cristiana. “Siamo in una fase nuova dell’epidemia anche in Italia. L’innalzamento del livello di contagio in molti Paesi europei, dalla Francia, alla Gran Bretagna, ma anche in Spagna, Olanda e Belgio, è sotto gli occhi di tutti. E’ chiaro che dobbiamo reagire anche in Italia se vogliamo che la situazione non diventi insostenibile“, ha sottolineato il ministro, aggiungendo che “vanno evitate tutte quelle attività non essenziali. Solo così possiamo cercare di rallentare la diffusione del contagio”.