Coronavirus, il Premier Conte: “Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera”

“Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera”. Lo ha detto a Taranto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Oggi il Premier si è recato a a Taranto all’inaugurazione della Scuola di Medicina. “Abbiamo compreso che politica doveva cambiare passo, che il momento di riscatto per Taranto non poteva attendere. Quale è stata la ricetta? Abbiamo tutti lavorato nella stessa direzione. Il primo passaggio è stato ascoltare e di lì partire per elaborare una visione strategica e per farlo serve sinergia e leale collaborazione tra le istituzioni: questo significa mettere da parte i personalismi. E poi ci vuole un’amalgama e abbracciare una prospettiva generale senza derive personalistiche”.