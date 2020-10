Coronavirus, il Premier Conte: “Cercheremo di coordinare meglio le risposte in Ue”

Domattina il Consiglio Europeo farà il punto sulla situazione relativa alla pandemia di Covid-19 e sarà “l’occasione per cercare di coordinare meglio le nostre risposte, fermo restando il rispetto dei processi decisionali nazionali”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Bruxelles a margine del summit, in una dichiarazione davanti alle telecamere del Consiglio, indossando la mascherina. “Cercheremo di rafforzare la strategia per le risposte sanitarie, ci scambieremo informazioni e aggiornamenti sui vaccini”, conclude.