Coronavirus, il Principe Carlo loda l’Italia: “La mia ammirazione per una così grande resilienza e uno straordinario sentimento di solidarietà reciproca”

Il nuovo anno vedrà Italia e Regno Unito lavorare fianco a fianco per la ripresa post-Covid e il principe Carlo ha elogiato gli sforzi e la risposta italiana alla pandemia in un videomessaggio con cui ha aperto il Convegno di Pontignano, che oggi ha inaugurato la sua 28ma edizione. Le lodi di Carlo sono andate alla resilienza e alla solidarieta’ reciproca nella risposta italiana alla pandemia.

“State partecipando a questo convegno in un periodo straordinario. La crisi senza precedenti del Covid-19 sembra aver cambiato il mondo in maniera incommensurabile, influendo in innumerevoli modi sulle vite ma anche sui modi di vivere, in Italia in maniera particolarmente violenta. E’ davvero struggente il fatto che cosi’ tante persone qui come anche nel Regno Unito abbiano perso la vita. Nutro la mia piu’ grande ammirazione per tutti coloro che hanno saputo dimostrare una cosi’ grande resilienza e uno straordinario sentimento di solidarieta’ reciproca, nei momenti piu’ difficili nel periodo iniziale della crisi e ora che i nostri due Paesi affrontano le sempre piu’ urgenti sfide condivise di una ripresa verde, inclusiva e sostenibile”, ha detto.

“Questa e’ ovviamente una sfida per il mondo intero, per cui sara’ necessario un impegno a livello internazionale se vogliamo ottenere un reset su scala globale, o meglio, una ripartenza che funzioni per tutti, che assista i piu’ vulnerabili e sia in grado di preservare il nostro delicato equilibrio con la Natura. Se prendiamo in considerazione le connessioni che intercorrono tra le persone, il pianeta e la natura, ci troviamo al cospetto di crisi parallele che devono essere affrontate urgentemente”. “Il tempo sta scadendo rapidamente – ha aggiunto – e questo e’ il motivo principale per cui ho istituito la mia Sustainable Market Initiative, per aiutare a mobilitare il mondo affinche’ agisca, e agisca subito. Il prossimo anno, il Regno unito e l’Italia avranno grandi responsabilita’ in merito a questa ripresa. Le nostre due nazioni assumeranno le presidenze del G7 e del G20. Inoltre, il Regno Unito ospitera’ la 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP26) in partnership con l’Italia. Insieme, abbiamo un’opportunita’ senza precedenti per prendere l’iniziativa, dare forma al dibattito e assicurarci una ricostruzione effettivamente migliore su scala globale“.