Coronavirus, il virologo Silvestri: “In Italia nessun allarme, al momento la situazione è sotto controllo”

“Oggi è finita la prima decade autunnale con situazione COVID-19 in Italia ancora tutto sommato sotto controllo, mentre arriva qualche segnale di rallentamento dalla Francia ed altri paesi europei (mentre in altre nazioni i casi continuano a crescere)“: il virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, ha dedicato un post su Facebook alla situazione Coronavirus in Italia.

La situazione, secondo l’esperto, è “per il momento non allarmante, ma visto l’arrivo progressivo della cattiva stagione sarà importante continuare con l’opera di mitigazione (3T e sicurezza RSA, soprattutto), mentre la popolazione può aiutare con l’uso delle mascherine ove necessarie, distanziamento sociale, ed igiene personale.

Il tutto aspettando il vaccino e gli anticorpi monoclonali neutralizzanti, che sono ogni giorno più vicini — per ulteriori informazioni su questi argomenti invito tutti a rivedere la diretta Facebook sulla pagina Pillole di Ottimismo (che oggi ha superato gli 80.000 followers — grazie a tutti!!).“