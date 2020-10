Coronavirus, esperti su Nature: “L’immunità di gregge è una falsa promessa”

Si continua a parlare di immunità di gregge in merito alla pandemia di Covid-19. Un nuovo studio sulla durata degli anticorpi toglie molte speranze sull’applicabilità di questa teoria per contrastare la pandemia e ora anche un gruppo di esperti si è espresso su questa linea. Epidemiologi ed esperti di salute pubblica spiegano punto per punto le debolezze di questa teoria in un articolo che raccoglie le voci contrarie, pubblicato sul sito di Nature.

Il raggiungimento dell’immunita’ di gregge per Covid-19 e’ una “falsa promessa” che rischia di portare nuovi lutti e indicibili sofferenze, sostengono gli esperti. “Arrendersi al virus” non e’ una strategia sostenibile secondo Kristian Andersen, immunologo dello Scripps Research Institute a La Jolla (California), tra gli esperti interpellati. “Portera’ morti e sofferenze inaccettabili e non necessarie. Non c’e’ una bacchetta magica che possiamo usare. Dobbiamo affrontare la realta’: prima d’ora non abbiamo mai raggiunto l’immunita’ di gregge attraverso l’infezione naturale con un nuovo virus e Sars-CoV-2 sfortunatamente non fa eccezione”.