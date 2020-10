Coronavirus: l’immunologa spiega perché “il lockdown è sbagliato e non ha senso”

“Perché il lockdown è sbagliato? Perché non ha senso chiudere negozi e locali dove le regole sono rispettate. Perché i ragazzi non smetteranno di vedersi e si organizzeranno per dormire tutti insieme (ci si trova a casa di uno alle 21 e si sta insieme fino all’alba). Perché il problema non sono i luoghi in cui le regole si applicano ma quelli in cui non si possono far rispettare“: è quanto ha affermato, in un post su Facebook, l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola.

“Non possiamo pensare di affrontare 7 mesi in lockdown! Bisogna pensare a convivere con il virus.

Agire su trasporti, test, tracciamento, personale sanitario. DaD in Università (i giovani lascerebbero le grandi città). Laddove necessario DaD alternata a presenza nelle ultime due classi delle superiori. Mascherina obbligatoria sempre in tutti i luoghi chiusi, incluse le scuole.

E controlli nei locali!“